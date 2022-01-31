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موسكو تعلن ان الرئيس بوتين سيرد على مقترحات الولايات المتحدة والناتو "متى ما اعتبر ذلك ضروريًا " مع عدم تحديد موعد في الوقت الحالي

الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

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