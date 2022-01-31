انتهاء الاجتماع بين الصدر والحلبوسي وبارزاني

العالم - العراق

وحسب الزميل العبودي فان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قال في تغريدة له نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أوقفوا الارهاب والعنف ضد الشعب والشركاء فلا زلنا مع تشكيل حكومة اغلبية وطنية"، مضيفا قوله "ونرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية".

من جهته، اعلن مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، عن انتهاء الاجتماع مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في منطقة الحنانة بالنجف.

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال المكتب في بيان، أنَّ الاجتماع الذي عقد اليوم بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس منطقة كردستان العراق نيجرفان بارزاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انتهى قبل قليل في منطقة الحنَّانة بالنجف الأشرف".