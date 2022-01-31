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الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 30 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 30 وفاة جديدة بكورونا
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر الاثنين الى 132 الف و 454 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 28 الف و 995 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و373 الف و 174 شخصا.

وأضافت أن الف و 512 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و106 الفا و 442 شخصا لغاية الآن.

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