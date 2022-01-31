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عبداللهيان يتصل بنظيره الهندي للاستفسار عن صحته اثر اصابته بكورونا

عبداللهيان يتصل بنظيره الهندي للاستفسار عن صحته اثر اصابته بكورونا
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

اتصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان هاتفيا بنظيره الهندي للاستفسار عن صحته اثر اصابته بمرض كورونا، وتمنى له الشفاء العاجل، معلنا بانه سيزور نيودلهي في اقرب فرصة ممكنة.

العالم - ايران

يتبع...

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عبداللهيان يتصل بنظيره الهندي للاستفسار عن صحته اثر اصابته بكورونا

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