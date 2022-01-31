موقع فرنسي: ضباط جهاز المخابرات في البحرين يتدربون على يد الموساد

العالم- البحرين

وقال «موقع Intelligence Online» الفرنسي، إن «هذا التعاون يأتي على خلفية الاتصال بين وزير داخلية البحرين «راشد عبد الله الخليفة»، ونظيره الصهيوني «عومير بارليف»، في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، والذي يأتي ضمن العمل المتواصل بين «المنامة وتل أبيب»، لتكثيف التعاون الأمني بعد اتفاقات التطبيع بين الطرفين، والتي تم توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2020.

وأضاف أنه بناءً على التوجه الجديد لحكومة البحرين، وصلت التعليمات إلى جهاز المخابرات البحريني، وجهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، إضافة إلى جهاز الأمن الاستراتيجي، الذي أُنشئ في يوليو/ تموز 2020، بتعزيز التعاون مع الكيان الصهيوني.

ويرأس «أحمد عبد العزيز الخليفة» جهاز الأمن الاستراتيجي في البحرين، وهو الكيان الوحيد الذي لديه تفويض رسمي بالتعامل تعاملًا مباشرًا مع جهاز الموساد، والأمن العام «الشاباك» في الكيان المحتل.

وأكد الموقع أن جهاز الأمن الاستراتيجي البحريني، سيستقبل فريقًا من المدربين الصهاينة لتدريب ضباط المخابرات البحرينية، كما وافقت «تل أبيب» على تزويد البحرين بدعم الأقمار الصناعية، وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار، وطائرات بدون طيار من طراز «هيرمز»، المصنعة في الكيان الصهيوني.