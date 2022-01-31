الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر.. مات أثناء القيادة فتسبب في مصرع سيدة على الطريق!

مصر.. مات أثناء القيادة فتسبب في مصرع سيدة على الطريق!
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

تسبب سائق مصري لقي حتفه أثناء قيادته سيارته بوفاة ربة منزل، بعدما دهستها سيارته، نتيجة لفقدانه السيطرة عليها على طريق الهرم في الجيزة غربي العاصمة القاهرة.

العالم حوادث

وبحسب ما نشرت صحيفة أخبار اليوم المحلية، فقد تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالحادث، والذي أمر بنقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وأوردت الصحيفة في التفاصيل، أن اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة الهرم، وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى المكان، تبين أن ربة منزل لقيت مصرعها نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بها، كما فارق قائد السيارة الحياة في الحادث.

وتم إجراء التحريات، والتي بينت أن السائق فارق الحياة خلال القيادة؛ ما أسفر عن اصطدامه بالسيدة خلال سيرها بالشارع.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وفقا للصحيفة.

وتعاني مصر من ارتفاع معدلات حوادث الطرق، حيث تسجل واحدة من أعلى نسب الحوادث في الشرق الأوسط؛ نتيجة الكثافة المرورية والسرعة الزائدة ومشاكل الطرق في بعض الأحيان.

روابط ذات صلة

شاهد.. 'الجليد' على الطريق يسبب حوادث للسيارات في لبنان!

مقتل رجلين وإصابة آخرين بانفجار ألعاب نارية في ألمانيا والنمسا

فيديو/ حوادث مروّعة في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق!

"عصا موسى" تجعل الاحتلال يترنح من وطأتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. دلالات اعتقالات الاحتلال الهمجية للمقدسيين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 31-01-2022

الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط اكداس عتاد لـ"داعش" بنينوى

جونسون أمام البرلمان: آسف وأعمل على إصلاح الأمر

قيادي في "قسد" ينفي هروب دواعش من سجن الحسكة

أكاديمي إماراتي تزامنا مع زيارة هرتسوغ: أنا فلسطيني