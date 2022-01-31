مصر.. مات أثناء القيادة فتسبب في مصرع سيدة على الطريق!

العالم – حوادث

وبحسب ما نشرت صحيفة أخبار اليوم المحلية، فقد تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالحادث، والذي أمر بنقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وأوردت الصحيفة في التفاصيل، أن اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة الهرم، وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى المكان، تبين أن ربة منزل لقيت مصرعها نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بها، كما فارق قائد السيارة الحياة في الحادث.

وتم إجراء التحريات، والتي بينت أن السائق فارق الحياة خلال القيادة؛ ما أسفر عن اصطدامه بالسيدة خلال سيرها بالشارع.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وفقا للصحيفة.

وتعاني مصر من ارتفاع معدلات حوادث الطرق، حيث تسجل واحدة من أعلى نسب الحوادث في الشرق الأوسط؛ نتيجة الكثافة المرورية والسرعة الزائدة ومشاكل الطرق في بعض الأحيان.