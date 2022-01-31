الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

القدر يتدخل لانقاذ هذه الطفلة في الثواني الأخيرة

الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

نجت طفلة سعودية بمدينة الجبيل الصناعية من حادث سير كاد أن يودي بحياتها بعد نزولها من حافلة المدرسة، لتتفاجأ بسيارة تجاوزت الحافلة، وتصطدم بها من الجهة الجانبية.

العالمحوادث

وبحسب "سبق"، أوضح مركز الاتصال الموحد لقطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل أن الأمن الصناعي ومرور محافظة الجبيل باشرا موقع الحادث للتحقق من أسبابه ورفع تقرير بذلك، كما حضرت إدارة النقل والمعدات لمتابعة الوضع والقيام بتقييم داخلي لإجراءات السلامة وطريقة الوقوف وإنزال الطالبات.

هذا وجرى الرجوع لكاميرات المراقبة والرصد بالحافلة للاطلاع على ملابسات الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن نظام المرور في السعودية ينص على أنه يتم تطبيق غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 6 آلاف ريال بحق من يتجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، وفق "سبق".

روابط ذات صلة

شاهد.. 'الجليد' على الطريق يسبب حوادث للسيارات في لبنان!

مقتل رجلين وإصابة آخرين بانفجار ألعاب نارية في ألمانيا والنمسا

فيديو/ حوادث مروّعة في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. رسائل عملية "اعصار اليمن الثالثة" للإمارات والصهاينة

رعد: واشنطن و’تل ابيب’ تنسقان لتخريب الدول التي لا تخضع لهما

وقفة دعم وإسناد للأسرى الفلسطينيين في بيت لحم

الأردن: اتفاقية استثمار نهر اليرموك مع سوريا لم تلزمها بحصة محددة

المجلس العسكري في مالي يمهل السفير الفرنسي 72 ساعة لمغادرة البلاد

ليس بسبب التجنيد.. رجل أعلن نفسه امرأة لسبب غير متوقع!