وزير الداخلية : التطوير السياحي سيفشل الشائعات السلبية ضد ايران

العالم - ايران

"وحيدي" ادلى بهذا التصريح، خلال زيارته التفقدية اليوم الاثنين، لمعرض التراث والسياحة والحرف اليدوية في طهران.

واكد وزير الداخلية، على تعزيز الهويات الثقافية في البلاد، قائلا : ان الثقافة تشكل الركيزة الاساسية في كافة دول العالم.

وذكر بان القوى الغربية وضعت ستراتيجياتها على غزو ثقافات الشعوب الاخرى؛ مبينا ان المفهوم الحقيقي لما يسمى بـ "القرية العالمية"، يكمن في هذا المخطط الرامي الى الترويج للثقافة الامريكية على حساب الموروث الثقافي لسائر البلدان ومن اجل القضاء على هوية شعوبها.

كما حذر وزير الداخلية، من ان "الانصياع الى النموذج الثقافي الذي تروج له الولايات المتحدة، سيعقبه استحواذ هذا البلد على شعوب الدول الاخرى".

وعودة الى موضوع التطوير السياحي، فقد اكد وزير الداخلية بان الصناعة السياحية تعد بمثابة وسيلة اعلام ضخمة قادرة على افشال محاولات الغرب لترويج مخطط "الايرانوفوبيا"، ومن جانب اخر فإن القطاع السياحي يدرّ ارباحا وفيرة في غضون فترة قصيرة، ويوفر فرص عمل واسعة في البلاد.

ودعا "وحيدي" مسؤولي قطاع السياحة والجهات المنضوية، ان يعيروا المزيد من الاهمية ويركزا على ترسيخ وتطوير صناعة السياحة في ايران.