العراق: وفد أمني رفيع يصل سامراء

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "بهدف الاطلاع ميدانيا على الخطط والاستعدادات الخاصة بتأمين الزيارة الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام، وصل وفد أمني برئاسة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية، وقائد قيادة قوات الشرطة الاتحادية، ومدير الاستخبارات العسكرية ، ومدير عمليات الحشد الشعبي الى مدينة سامراء المقدسة".



وأشارت إلى "عقد اجتماع موسع مع الجهات المختصة والقطعات الأمنية من بينها قطعات الحشد الشعبي التي ستشارك في تأمين الطرق المؤدية الى المرقد المقدس بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش، والشرطة النهرية، كما حضر الاجتماع قائممقائم قضاء سامراء، وجرى استعراض آخر الاستعدادات الجارية لإنجاح هذه الزيارة التي من المؤمل أن تشارك فيها أعداد كبير من المعزين لإحياء هذه الذكرى".



وناقش المجتمعون، بحسب البيان، "العديد من المواضيع لتأمين هذه الزيارة من الناحية الأمنية والخدمية التي من شأنها إظهار هذه الزيارة بالشكل اللائق من خلال التعاون والتنسيق بين القوات الأمنية، والمواطنين، وأصحاب المواكب الخدمية".