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الوفاق البحرينية: أكثر من  50 انتهاكا حقوقيا في الإسبوع الرابع من يناير

الوفاق البحرينية: أكثر من  50 انتهاكا حقوقيا في الإسبوع الرابع من يناير
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

رصدت جمعية الوفاق الاسلامية في البحرين في الإسبوع الرابع من شهر يناير 2022 عددا من الإنتهاكات بحق المواطنين والمعتقلين، أبرزها اعتقال المواطن أحمد جعفر علي تعسفيّاً بعد تسليمه من السلطات الصربية إلى السلطات البحرينية رغم صدور قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف ترحيله.

العالم- البحرين

كما أشار تقرير الوفاق الذي رصد الفترة الممتدة من 22 يناير إلى 28 يناير 2022، إلى إعتقال الشاب السيد خليل مجيد.

وبلغ عدد حالات الاستدعاءات (4) حالات بحق (3) مواطنين، حيث تم استدعاء الناشط الأستاذ علي مهنا مرتين، كما تم استدعاء الناشط عبدالمجيد عبدالله ، بالإضافة إلى والد الشهيد علي الشيخ.

وتم تمديد توقيف (5) أطفال للمرة الرابعة على التوالي لمدة أسبوع إضافي على ذمة التحقيق، كما تم اعتقال السيد حسين محمد محفوظ.

وفيما يتعلق بإنتهاكات السجون، فقد بلغ عدد الإنتهاكات الفردية (حالتين) إحداها حالة تعذيب في مركز التحقيقات بحق المعتقل أحمد جعفر علي ، والأخرى (حالة) سوء معاملة بحق المعتقل الطفل السيد رضا باقر الموسوي.

وشهد سجن جو المركزي ، احتجاجاً جماعيا على استمرار عزل معتقلين في غرف العزل منذ أشهر.

هذا وبلغ عدد مداهمات القوى الأمنية للمناطق (37) مداهمة في (15) منطقة، أبرزها في : جدحفص والسنابس و الديه.

في المقابل بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية (16) احتجاجاً في (11) منطقة، شملت الدراز، الدير، الزنج، السنابس، النعيم، أبو صيبع والشاخورة،جدحفص،دمستان،سترة-سفالة،كرباباد.

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