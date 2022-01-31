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وقفة دعم وإسناد للأسرى الفلسطينيين في بيت لحم

وقفة دعم وإسناد للأسرى الفلسطينيين في بيت لحم
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

شارك عشرات الفلسطينيين الاثنين في وقفة دعم وإسناد للأسرى، خاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد، أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وقال مدير عام نادي الأسير عبد الله زغاري إن “أبناء شعبنا مستمرون في دعم وإسناد الأسرى، كون قضيتهم وطنية، فهناك الأسرى المرضى والمحكومون مؤبدات والأسيرات”، وأضاف أن “هناك ثلاث قضايا رئيسية يتم التركيز عليها، وهي العزل الانفرادي الذي تمارسه سلطات الاحتلال داخل السجون، والاعتقال الإداري التي من خلاله يتم اعتقال الأسير بلا تهمة ولا سقف زمني محدد، حيث يواصل نحو 500 أسير أداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ31 يوما، إضافة إلى موضوع الإهمال الطبي المتعمد، خاصة أن أعداد الأسرى المرضى بازدياد يوما بعد يوم خاصة الأمراض المزمنة”.

ولفت زغاري الى أن “هذا مؤشر خطير في ظل جائحة كورونا، وازدياد أعداد الأسرى المصابين”.

هذا ودعت القوى والوطنية والإسلامية الفلسطينية إلى تكثيف الفعاليات الداعمة للأسرى، وعلى رأسهم الأسير المريض ناصر أبو حميد.

وأكدت القوى الاثنين “استمرار الفعاليات الشعبية والجماهيرية في كل محافظات الوطن تحت عنوان الوقوف إلى جانب الأسرى، خاصة المرضى، مطالبة بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح أبو حميد ونقله إلى المستشفيات الفلسطينية أو العربية لإنقاذ حياته”.

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