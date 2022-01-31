الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أ ف ب: روسيا تتهم الولايات المتحدة بمحاولة "إثارة هستيريا" بشأن أوكرانيا خلال اجتماع في الأمم المتحدة

الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. رسائل عملية "اعصار اليمن الثالثة" للإمارات والصهاينة

رعد: واشنطن و’تل ابيب’ تنسقان لتخريب الدول التي لا تخضع لهما

وقفة دعم وإسناد للأسرى الفلسطينيين في بيت لحم

الأردن: اتفاقية استثمار نهر اليرموك مع سوريا لم تلزمها بحصة محددة

المجلس العسكري في مالي يمهل السفير الفرنسي 72 ساعة لمغادرة البلاد

ليس بسبب التجنيد.. رجل أعلن نفسه امرأة لسبب غير متوقع!