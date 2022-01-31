المشاط يبارك عملية إعصار اليمن الثالثة

العالم- اليمن

وأكد المشاط أن هذه العملية التي حققت أهدافها بالعمق الإماراتي في أبوظبي ودبي، تأتي رداً على جرائم الإمارات وعدوانها وحصارها على الشعب اليمني.

ووجه، الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير بالتوكل على الله والاستعانة به ومضاعفة الجهود والاستمرار في تنفيذ عمليات نوعية رادعة للمعتدين على اليمن.

وأكد أن الأمريكي والإسرائيلي لا يمكن أن يوفرا أي حماية لدول العدوان، وأن أسلحتهما أثبتت فشلها وعجزها، وأن عامل الاستقرار هو التخلي عن مشروعهم العدواني على الشعب اليمني ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال.

وقال الرئيس المشاط" كنا قد حذرنا في السابق من أن استمرار العدوان والحصار والسعي لاحتلال بلدنا سيشكل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات، ونؤكد اليوم أن تتابع العمليات الثلاث الأسبوعية تعبر عن قدرتنا وإصرارنا على تنفيذ ما حذرنا منه، حتى تتخلى الإمارات عن عدوانها وحصارها واحتلالها لأجزاء عزيزة في بلدنا".