الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

المشاط يبارك عملية إعصار اليمن الثالثة

المشاط يبارك عملية إعصار اليمن الثالثة
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط لأبناء الشعب اليمني وقوات الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير عملية "إعصار اليمن الثالثة".

العالم- اليمن

وأكد المشاط أن هذه العملية التي حققت أهدافها بالعمق الإماراتي في أبوظبي ودبي، تأتي رداً على جرائم الإمارات وعدوانها وحصارها على الشعب اليمني.

ووجه، الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير بالتوكل على الله والاستعانة به ومضاعفة الجهود والاستمرار في تنفيذ عمليات نوعية رادعة للمعتدين على اليمن.

وأكد أن الأمريكي والإسرائيلي لا يمكن أن يوفرا أي حماية لدول العدوان، وأن أسلحتهما أثبتت فشلها وعجزها، وأن عامل الاستقرار هو التخلي عن مشروعهم العدواني على الشعب اليمني ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال.

وقال الرئيس المشاط" كنا قد حذرنا في السابق من أن استمرار العدوان والحصار والسعي لاحتلال بلدنا سيشكل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات، ونؤكد اليوم أن تتابع العمليات الثلاث الأسبوعية تعبر عن قدرتنا وإصرارنا على تنفيذ ما حذرنا منه، حتى تتخلى الإمارات عن عدوانها وحصارها واحتلالها لأجزاء عزيزة في بلدنا".

روابط ذات صلة

رسائل عملية "اعصار اليمن الثالثة" للإمارات والصهاينة

عملية "إعصار اليمن الثالثة" ورسائل التحدي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد ايراني: بلغنا الاكتفاء الذاتي بانتاج منظوماتنا الرادارية والصاروخية

هذا ما جاء في احدث تقرير للوكالة الدولية حول برنامج إيران النووي

بالفيديو.. باحث سیاسی: تعدد الجبهات الإيرانية يصعب المواجهة للكيان الاسرائيلي

في ظل تصريحات جونسون.. شاهد..هل باتت روسيا والغرب على شفا حفرة من الحرب؟

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا + (صورة)

المقداد يصف زيارة البوسعيدي لدمشق بالمفصلية..ماذا دار بينهما؟