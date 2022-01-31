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هذا ما جاء في احدث تقرير للوكالة الدولية حول برنامج إيران النووي

هذا ما جاء في احدث تقرير للوكالة الدولية حول برنامج إيران النووي
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الجديد اليوم الاثنين عن تطور آخر في برنامج إيران النووي.

العالم - ايران

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، اليوم الاثنين ، إن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تخطط لإنتاج أنابيب اجهزة الطرد المركزي في موقع جديد في أصفهان .

وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، تعتزم إيران إنتاج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي في هذا المجمع الجديد في أصفهان بدلاً من مجمع تسا في كرج.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ان إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في مجمع تسا في كرج سيتوقف، وان إنتاج هذه الأجزاء لم يبدا في المجمع الجديد في أصفهان.

واتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أواخر كانون الأول (ديسمبر) ، على تركيب كاميرات جديدة في مجمع تسا للطرد المركزي في كرج. وحلت هذه الكاميرات محل الكاميرات التي أزيلت من منشأة كرج في وقت سابق من هذا العام (بسبب الأضرار الناجمة عن العمل التخريبي الذي تعرضت له).

وقالت وكالة الطاقة الذرية في بيان إن مفتشي الوكالة ركبوا كاميرات مراقبة في أصفهان يوم 24 يناير كانون الثاني وأن إنتاج المكونات هناك لم يبدأ في ذلك الوقت.

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