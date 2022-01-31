العمليات النوعية نتيجة طبيعية لتجاهل تحالف العدوان للتحذيرات السابقة

العالم- اليمن

وبحسب وكالة سبأ، أوضحت الخارجية اليمنية أن موقف القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء ما زال مع السلام الحقيقي والمشرف بما يحفظ للشعب اليمني أمنه واستقراره.

وقال مصدر في الخارجية: "إنه قد حان الوقت لوقف هذا العدوان الغاشم وقيام أبوظبي والرياض بتحكيم العقل وتغليب مصلحة شعوب المنطقة كافة واغتنام مبادرات السلام الإقليمية المطروحة على الطاولة على قاعدة لا غالب ولا مغلوب وأن مصلحة الشعوب أبقى".

وجدد المصدر التأكيد على أن خيار السلام هو المطروح، لكن يجب أن يتم البدء الفوري بإجراءات بناء الثقة الإنسانية وفِي مقدمتها إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية والتجارية ورفع الحصار عن ميناء الحديدة وعدم عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي، بما يهُيئ المناخ الملائم لإجراء مشاورات سلام وتسوية سياسية شاملة.