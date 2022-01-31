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"إسرائيل" في خطر وجودي حقيقي

الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

ناقش برنامج "العين الإسرائيلية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت التهديد الايراني ومحور المقاومة للكيان الاسرائيلي.

العالم – العين الإسرائيلية

الاعلاميون الاسرائيليون يقولون ان كيانهم الغاصب في خطر وجودي حقيقي وانه لا نقاشات حول هذا الموضوع لأن ايران ومحور المقاومة. قائلا ان النووي الايراني الذي يريد الايرانيون الارتباط به جاء ليخدم أمرا واحدا وهو ميزان رعب مع "إسرائيل".

وقال ضيف الحلقة الباحث السياسي حسان عليان ان صراحة الجنرالات الاسرائيلية حول تهديد ايران ومحور المقاومة لوجود كيانهم سوف يؤثر على الحالة النفسية لسكان الاراضي المحتلة.

وأضاف ان ما يزيد على هاجس "إسرائيل" هو ان الجمهورية الاسلامية قد تحاربهم من لبنان أو اليمن أو سورية وان تعدد الجبهات قد يصعب المواجهة للكيان الاسرائيلي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيف الحلقة:

حسان عليان – باحث سياسي

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6022968

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