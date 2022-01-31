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جونسون أمام البرلمان: آسف وأعمل على إصلاح الأمر

جونسون أمام البرلمان: آسف وأعمل على إصلاح الأمر
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، "أسفه" أمام البرلمان بعد صدور تقرير رسمي حول حفلات أقيمت في دوانينغ ستريت خرقت الإغلاق الذي كان مفروضا لاحتواء كوفيد-19، متعهّدا "إصلاح الأمور".

العالم-اوروبا

وبعدما رفض تلبية مطالب جديدة بالاستقالة بعد صدور التقرير، تعهّد جونسون تغيير طريقة إدارة الأمور في دوانينغ ستريت.

وقال رئيس الوزراء "أنا آسف للأمور التي لم نقم بها بشكل صائب، وآسف للطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الأمر". وتابع "أفهم ذلك وسوف أصلح الأمور".

وأضاف جونسون "نعم يمكن الوثوق بأننا سنحقق ذلك"، مشددا على جدول أعماله لمرحلة ما بعد بريكست وعلى التحرّك ضد روسيا على خلفية تهديداتها لأوكرانيا.

وأقرت كبيرة الموظفين الحكوميين سو غراي بمحدودية ما يمكنها التصريح به في ما يتعلق بالتقرير الواقع في 12 صفحة والذي طال انتظاره، بعدما أطلقت شرطة مدينة لندن تحقيقها الخاص في الفضيحة.

وفي حين دعا جونسون كل الأطراف إلى انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه شرطة لندن، اعتبر زعيم المعارضة كير ستارمر أن انخراط الشرطة في القضية "وصمة عار".

ووصف ستارمر رئيس الوزراء بأنه "رجل لا يعرف الخجل"، وحض شركاء جونسون في الحكومة على إطاحته بدلا من "دعم مزيد من سوء السلوك والتستر والخداع".

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