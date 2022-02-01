الكشف عن نتائج مرعبة لإعصار اليمن 3 على الاقتصاد الإماراتي

العالم- الامارات

وذكرت “وكالة رويترز” أن مؤشرات تعاملات الأسواق الخليجية تراجعت امس الأثنين، مع تراجع مؤشر دبي بأكبر قدر بعد عملية إعصار اليمن 3 التي استهدفت العمق الإماراتي.

وأكدت الوكالة أن مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي (DFMGI) انخفض ليصل إلى 1.2٪ ، مع وجود معظم الأسهم في المنطقة السلبية، بالإضافة إلى هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD.DU) أكبر مقرض في البلاد بنسبة 4٪ وإعمار العقارية (إعمار العقارية ) DU) فقد 0.4٪.

وبينت أن مؤشر أبوظبي (.FTFADGI) تراجع بنسبة 0.2٪ ، ليقطع أربع جلسات متتالية من المكاسب، يقودها انخفاض بنسبة 0.2٪ في سهم بنك أبوظبي الأول ذو الوزن الثقيل (FAB.AD) .

وأوضحت أن المؤشر القياسي في قطر (.QSI) انخفض بنسبة 0.1٪ بعد أن واصل خسائر الجلسة السابقة، متأثرا بالأسهم المالية، مع هبوط سهم البنك التجاري (COMB.QA) بنسبة 2.9٪ ، وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 0.9٪.

ولفتت إلى أن المؤشر الرئيسي للمملكة العربية السعودية (.TASI) خالف الاتجاه، حيث صعدت الأسهم بنسبة 0.1٪ ، وارتفع سهم مصرف الراجحي (1120.SE) 0.5٪ ، بالإضافة إلى ارتفاع سهم مصرف الإنماء (1150.SE) بنسبة 0.9٪.

وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد جدد في بيان نشره امس الأثنين، تحذيره للمواطنين والمقيمين والشركات الأجنبية الابتعاد عن المقرات والمنشآت الحيوية في الإمارات، معتبرا اياها معرضة للاستهداف في أي وقت.

وأشار العميد سريع إلى أن الإمارات دولة غير آمنة لطالما استمرت بشن الهجمات والعدوان على الشعب اليمني، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي جراء العدوان والحصار الذي يتعرض له أبناء اليمن.