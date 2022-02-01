الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

الكشف عن نتائج مرعبة لإعصار اليمن 3 على الاقتصاد الإماراتي

الكشف عن نتائج مرعبة لإعصار اليمن 3 على الاقتصاد الإماراتي
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

كشفت وكالة دولية عن نتائج كارثية ومرعبة على الاقتصاد الإماراتي إثر عملية إعصار اليمن 3 التي ضربت مساء أمس الاثنين أهدافا نوعية في أبوظبي ودبي بعدد من الصواريخ الباليستية والطيران المسير.

العالم- الامارات

وذكرت “وكالة رويترز” أن مؤشرات تعاملات الأسواق الخليجية تراجعت امس الأثنين، مع تراجع مؤشر دبي بأكبر قدر بعد عملية إعصار اليمن 3 التي استهدفت العمق الإماراتي.

وأكدت الوكالة أن مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي (DFMGI) انخفض ليصل إلى 1.2٪ ، مع وجود معظم الأسهم في المنطقة السلبية، بالإضافة إلى هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD.DU) أكبر مقرض في البلاد بنسبة 4٪ وإعمار العقارية (إعمار العقارية ) DU) فقد 0.4٪.

وبينت أن مؤشر أبوظبي (.FTFADGI) تراجع بنسبة 0.2٪ ، ليقطع أربع جلسات متتالية من المكاسب، يقودها انخفاض بنسبة 0.2٪ في سهم بنك أبوظبي الأول ذو الوزن الثقيل (FAB.AD) .

وأوضحت أن المؤشر القياسي في قطر (.QSI) انخفض بنسبة 0.1٪ بعد أن واصل خسائر الجلسة السابقة، متأثرا بالأسهم المالية، مع هبوط سهم البنك التجاري (COMB.QA) بنسبة 2.9٪ ، وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 0.9٪.

ولفتت إلى أن المؤشر الرئيسي للمملكة العربية السعودية (.TASI) خالف الاتجاه، حيث صعدت الأسهم بنسبة 0.1٪ ، وارتفع سهم مصرف الراجحي (1120.SE) 0.5٪ ، بالإضافة إلى ارتفاع سهم مصرف الإنماء (1150.SE) بنسبة 0.9٪.

وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد جدد في بيان نشره امس الأثنين، تحذيره للمواطنين والمقيمين والشركات الأجنبية الابتعاد عن المقرات والمنشآت الحيوية في الإمارات، معتبرا اياها معرضة للاستهداف في أي وقت.

وأشار العميد سريع إلى أن الإمارات دولة غير آمنة لطالما استمرت بشن الهجمات والعدوان على الشعب اليمني، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي جراء العدوان والحصار الذي يتعرض له أبناء اليمن.

روابط ذات صلة

هل خبأت الإمارات هرتسوغ في ملاجىء قاعدة الظفرة الأمريكية؟!

رسائل عملية "اعصار اليمن الثالثة" للإمارات والصهاينة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إعلام الاحتلال: ’تل ابيب’ تزوّد ’أبو ظبي’ بمنظومات إنذار مبكر

بالفيديو.. السفارة الايرانية في صنعاء تتبنى مشروعا يخدم قطاع التعليم في البلاد

بالفيديو.. القوات اليمنية تستهدف غرفة عمليات ميدانية للإمارات بشبوة

البرلمان الليبي يستأنف جلساته الاعتيادية.. وغموض بشأن الحكومة!

شاهد بالفيديو... ’أمنستي’: الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم ’فصل عنصري’

العراق ينضم إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع