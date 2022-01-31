مساعي لتشكيل الحكومة العراقية ووزير الخارجية العماني يزور سورية

العالم - بانوراما

وقال السيد الصدر خلال استقباله في النجف الأشرف، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحبلوسي، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، انه يرحب بالحوار مع المعارضة.

وفي ملف بانورما الثاني سيتناول.. زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الاراضي السورية، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره فيصل المقداد، حيث تم بحث الاطراف العلاقات الثنائية والقضايا العربية والاقليمية، وفيما شدد الاسد على ضرورة تغيير المقاربة السياسية والتفكير انطلاقاً من مصالح الشعوب من أجل التعامل مع متغيرات الواقع، اعتبر البوسعيدي أن سورية ركن أساس في العالم العربي ويعول عليها في مواجهة التحديات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.