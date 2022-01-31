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البيت الأبيض يعلن إعداد حزمة عقوبات ضد النخبة الروسية

البيت الأبيض يعلن إعداد حزمة عقوبات ضد النخبة الروسية
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة أعدّت حزمة عقوبات ضد النخب الروسية في حال "غزو أوكرانيا".

العالم-الامريكيتان

ولم تتطرق بساكي إلى أي أسماء، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أنهم "مسؤولون ورجال أعمال كبار".

وقالت بساكي: "يمكنني أن أؤكد أننا طورنا حزم عقوبات محددة ضد النخب الروسية وعائلاتهم في حال غزو روسيا لأوكرانيا مرة أخرى... الذين حددناهم موجودون في الدائرة الداخلية للكرملين أو قريبون منها ويلعبون دورا في تبني قرارات الحكومة أو على الأقل متورطون في سلوك الكرملين المزعزع للاستقرار".

وأضافت: "العمل تم بالتنسيق مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة".

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق تعرض نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصيا للعقوبات، في خطوة هددت روسيا بأنها ستؤدي إلى قطع العلاقات التام بين البلدين بما قد يترتب عن ذلك من عواقب.

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البيت الأبيض يعلن إعداد حزمة عقوبات ضد النخبة الروسية

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