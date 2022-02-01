بايدن يستقبل أمير قطر في البيت الأبيض

العالم - قطر

وأوضح أمير قطر أنه سيبحث مع بايدن "العديد من القضايا من أبرزها أمن منطقتنا"، مضيفاً: "سنواصل التعاون مع الولايات المتحدة لإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بجلب السلام لمنطقتنا".

وأعلن بايدن في تصريحات لدى استقباله أمير قطر أنه سيبلغ الكونغرس نيته تصنيف قطر حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف: "الشيخ تميم هو صديقي الطيّب، ودولة قطر صديق طيب يمكن الاعتماد عليه"، مشيداً بالصفقة الجديدة للخطوط الجوية القطرية مع "بوينغ" الأمريكية بقيمة 20 مليار دولار.

كما أكد أن "شراكتنا مع قطر كانت محورية في العديد من القضايا الحيوية خلال العام المنصرم".

وكان بايدن أكد في تغريدة، الاثنين، أنه يتطلع "لمناقشة مجموعة من القضايا، بما في ذلك الأمن والازدهار بالشرق الأوسط، وإمدادات الطاقة الدولية، وملف أفغانستان وقضايا أخرى".

وفي وقت سابق الاثنين، قال أمير قطر إن العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة "عميقة واستراتيجية، وتمثل شراكة دفاعية قوية"، وذلك خلال اجتماع لأمير قطر مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في مقر "البنتاغون" بالعاصمة واشنطن.

وأفاد بيان للديوان الأميري القطري بأن اجتماع الشيخ تميم مع وزير الدفاع الأمريكي بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية والأمنية.

ونقل البيان عن أمير قطر تأكيده عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بلاده والولايات المتحدة، واصفاً إياها بـ"الشراكة الدفاعية القوية".

وقال: إن "قطر تدعم عمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من خلال استضافة 10 آلاف من القوات الأمريكية في قطر".