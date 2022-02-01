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اليابان تستعد لزيارة محتملة من بايدن أواخر مايو

اليابان تستعد لزيارة محتملة من بايدن أواخر مايو
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

تستعد اليابان لزيارة قمة محتملة من الرئيس الأمريكي جو بايدن في النصف الثاني من مايو/أيار لإجراء مناقشات حول الأمن الإقليمي والصين وكوريا الشمالية.

العالم - أسيا والباسفيك

ونقلت نقلت صحيفة يوميوري اليوم الثلاثاء عن مصادر حكومية متعددة أنه من المقرر تحديد موعد الزيارة، والتي ستكون الأولى لبايدن منذ توليه الرئاسة، لتكون بالتزامن مع اجتماع في اليابان لزعماء اليابان والهند وأستراليا والولايات المتحدة في إطار ما يعرف بالحوار الأمني ​​"الرباعي".

لكن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو قال في مؤتمر صحفي إنه لم يتم تحديد موعد للزيارة حتى الآن.

وعقد بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قبل أسبوعين أول محادثات موسعة منذ تولي كيشيدا منصبه في العام الماضي، واتفقا على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والأمنية العاجلة، وهو ما يشمل الصين وصواريخ كوريا الشمالية والتهديد الروسي لأوكرانيا.

وقبل بايدن وقتئذ دعوة لزيارة اليابان، وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية في وقت لاحق إن هناك مؤشرات على أنها ستتم في أواخر فصل الربيع.

وقالت يوميوري إن الولايات المتحدة تدرس قيام بايدن بزيارة لكوريا الجنوبية في نفس الوقت لإجراء محادثات مع رئيسها الجديد بعد انتهاء فترة ولاية مون جاي إن أوائل مايو أيار.

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