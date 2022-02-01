واشنطن: مفاوضات فيينا تدخل المرحلة النهائية

العالم- خاص بالعالم

وزعم للصحفيين عبر الهاتف: إنّ أسابيعَ تفصلُ ايران عن الحصول على المواد الضرورية للقنبلة النووية حسب تعبيره، معرباً عن استعدادِ بلادِه لاتخاذِ قراراتٍ بشأنِ رفع اجراءات الحظر التي لا تتوافقُ مع خطةِ العمل الشاملة.

وفيما اوضحت طهران للجانب الغربي انها لم ترهن كل أوراقها في محادثات فيينا ولن تقبل بأقل من الاتفاق النووي ينتظر عودة الوفود المشاركة الى فيينا واستئنافها الجولة الثامنة من المفاوضات بعد توقفها مؤقتا الجمعة لإجراء مشاورات حاسمة في عواصمها واتخاذ القرارات السياسية.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده قال ان المحادثات حققت تقدما ملحوظا في المجالات الاربعة وهي الغاء الحظر والالتزامات النووية والتحقق والضمانات. فيما اوصى الوفود الغربية بالعودة إلى فيينا بالقرارات اللازمة للتوصل لاتفاق كما دعا لاتخاذ القرارات اللازمة لتسريع التوصل لاتفاق مستدام وجدير بالثقة.

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