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اعتبارا من اليوم.. آلية جديدة لتوزيع الغاز المنزلي في سوريا

اعتبارا من اليوم.. آلية جديدة لتوزيع الغاز المنزلي في سوريا
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

أوضحت وزارة النفط السورية نص قرار تم تداوله مساء يوم الاثنين "يقضي برفع سعر الغاز المنزلي"، وأكدت أن الآلية الجديدة تخص الموزعين ولا تغيير على نظام الرسائل.

العالم-سوريا

ونشرت الوزارة عبر "فيسبوك" توضيحا قال فيه مدير عمليات الغاز في شركة "محروقات" أحمد حسون، إن الآلية الواردة في القرار "تخص موزعي الغاز فقط، ولا علاقة لها بآلية التوزيع للمواطنين عبر البطاقة بنظام الرسائل".

وأكد حسون أنه لن يتغير شيء في ذلك النظام "سوى أن البطاقات التي سيرفع عنها الدعم سيدفع أصحابها سعر الأسطوانة بالسعر الحر وليس بالسعر المدعوم، ولن يتغير استحقاق الحصول على الأسطوانة في حال الدعم أو رفعه".

وحسب القرار الذي نشرته الوزارة فإن هناك آلية جديدة لتوزيع الغاز بدءا من يوم الثلاثاء، وعلى المعتمدين أن يوزعوا 75 في المئة بالسعر المدعوم بموجب البطاقة الذكية، (المحدد منذ نوفمبر الماضي بـ9700 ليرة).

ونسبة 21 في المئة بالسعر الحر، وبموجب البطاقة الذكية، (حدد القرار السعر بـ29682 ليرة).

إضافة إلى نسبة 2 في المئة، للأسطوانات التالفة، ومثلها لعدد من الجهات غير المشمولة بالبطاقة الذكية.

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اعتبارا من اليوم.. آلية جديدة لتوزيع الغاز المنزلي في سوريا

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