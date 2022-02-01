الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢
٠١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تحذير لمحبي"الهامستر".. يصيب البشر بـ"كورونا"!

تحذير لمحبي
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

خلص باحثون في هونغ كونغ إلى دليل على أن قوارض الهامستر يمكن أن تنقل عدوى فيروس كورونا إلى البشر، وربطوا القوارض الأليفة بحالات عدوى بين البشر في المدينة.

العالم - منوعات

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن الدراسة، التي نُشرت قبل يومين في دورية "ذا لانست" الطبية كنسخة أولية لم تتم مراجعتها بعد، قدمت أول دليل موثق على انتقال المتحور دلتا من قوارض الهامستر إلى الإنسان.

وسجل باحثون من جامعة هونغ كونغ وحكومة المدينة حالتين منفصلتين لهذا الانتقال، بعد فحص مسحات وعينات دم من حيوانات تم جمعها من متاجر محلية للحيوانات الأليفة.

وخلصت الدراسة إلى أن حيوان الهامستر الخاضع للفحص أصيب بكورونا في 21 نوفمبر تقريبا، قبل استيراده إلى هونغ كونغ، ما يشير إلى أن تجارة هذه الحيوانات الأليفة قد تكون سببا وراء انتشار كورونا عبر الحدود.

وقال الباحثون:"تكشف هذه الدراسة أن الهامستر الأليف يمكن أن يصاب بعدوى سارس- كوفيد-2 في ظروف الحياة العادية ويمكن أن ينقل الفيروس مرة أخرى إلى البشر … سارس-كوفيد-2 المنتشر في الهامستر يمكن أن يسمح بانتقال الفيروس بشكل مستدام بين البشر".

وأمرت حكومة هونغ كونغ بإعدام آلاف من قوارض الهامستر بعد تفشي العدوى في متاجر الحيوانات الأليفة.

ونصحت السكان في وقت سابق من هذا الشهر بتسليم الهامستر الذي تم شراؤه في 22 ديسمبر أو بعد ذلك من أجل "القتل الرحيم"، بعد أن ثبتت إصابة بعض العاملين في متاجر الحيوانات الأليفة والعملاء بالفيروس، وثبتت إصابة بعض الحيوانات المستوردة من هولندا في المتاجر بكورونا.

روابط ذات صلة

رئيس الوزراء الكندي: ثبتت إصابتي بكوفيد -19

عبر كورونا.. ممرضتان أميركيتان تجمعان أكثر من 1.5 مليون دولار!

إصابة 30 نائبا بالبرلمان الايراني بفيروس كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير التجارة الداخلية السوري يعتذر للمواطنين.. وهذا ما أوضحه!

الاحتلال يهدم منزل الشهيد أبو شخيدم بالقدس المحتلة

برهم صالح يؤكد ترشحه لمنصب الرئاسة العراقية

هزيمة ثقيلة للسعودية أمام الساموراي الياباني في تصفيات كأس العالم

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة والقدس المحتلتين

اللواء الموشكي: دول العدوان تعمل على عسكرة البحر الأحمر