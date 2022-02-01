رئيس الوزراء البريطاني سيزور أوكرانيا اليوم

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ونقلت الصحيفة عن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء: "أكد "داونينغ ستريت" أن رئيس الوزراء سيتوجه على أي حال إلى أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، حال حصوله على نتيجة سلبية لاختبار كورونا".

كان من المتوقع أن يزور جونسون أوكرانيا اليوم الثلاثاء برفقة وزيرته للخارجية، ليز تراس، لكنها أصيبت عشية الزيارة بفيروس كورونا وعزلت نفسها.

وقال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني، سابقا، إن الزيارة إلى أوكرانيا ستظهر دعم لندن لكييف، فيما سيبحث جونسون مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، "النشاط العدواني" لروسيا.