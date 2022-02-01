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رئيس الوزراء البريطاني سيزور أوكرانيا اليوم

رئيس الوزراء البريطاني سيزور أوكرانيا اليوم
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "The Telegraph" بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي كان على اتصال مع وزيرة الخارجية ليز تراس المصابة بكورونا، سيتوجه اليوم الثلاثاء إلى أوكرانيا.

العالم - أوروبا

ونقلت الصحيفة عن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء: "أكد "داونينغ ستريت" أن رئيس الوزراء سيتوجه على أي حال إلى أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، حال حصوله على نتيجة سلبية لاختبار كورونا".

كان من المتوقع أن يزور جونسون أوكرانيا اليوم الثلاثاء برفقة وزيرته للخارجية، ليز تراس، لكنها أصيبت عشية الزيارة بفيروس كورونا وعزلت نفسها.

وقال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني، سابقا، إن الزيارة إلى أوكرانيا ستظهر دعم لندن لكييف، فيما سيبحث جونسون مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، "النشاط العدواني" لروسيا.

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رئيس الوزراء البريطاني سيزور أوكرانيا اليوم

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