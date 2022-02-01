الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢
٠٩:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تواصل إعادة ترتيب البيت الداخلي في كازاخستان

تواصل إعادة ترتيب البيت الداخلي في كازاخستان
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أفادت الخدمة الصحفية الرئاسية في كازاخستان بأن رئيس البلاد قاسم جومارت توكايف أقال ييرلان كوشانوف من منصب رئيس الإدارة الرئاسية.

العالم - أسيا والباسفيك

وذكر بيان بالخصوص أنه "بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة، تم إعفاء ييرلان جاكانوفيتش كوشانوف من منصبه كرئيس للإدارة الرئاسية لجمهورية كازاخستان، بالعلاقة مع نقله إلى وظيفة أخرى"حسب "نوفوستي".

وكان كوشانوف قد حصل يوم الأربعاء الماضي على تفويض من حزب "نور أوتان" لشغل مقعد شاعر في مجلس النواب قد انتخب رئيسا للمجلس، وكان ذلك بعد أن قدم رئيس المجلس التشريعي نورلان نيجماتولين طلبا لإنهاء صلاحياته في وقت مبكر.

ونشر بيريك أوالي، المتحدث باسم الرئاسة في كازاخستان في موقع "إنستغرام" صورة من حفل تنصيب كوشانوف، مرفقا بتعريف يقول: "الرئيس الجديد لبرلمان كازاخستان ييرلان كوشانوف".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

البرلمان الكازاخستاني يحرم نزارباييف من رئاسة مجلس الأمن مدى الحياة

تعرض المختبرات البيولوجية الأمريكية في كازاخستان لهجوم أثناء الاحتجاجات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإمارات ليست قادرة على الخروج من المستنقع اليمني

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاظ ويشن حملة اعتقالات بالضفة

ليبيا توقع عقود"مشروعات عودة الحياة" مع مصر

السلطات المصرية تحذر مواطنيها بشأن مواقع التواصل الاجتماعي

القوة الصاروخية اليمنية تستهدف غرفة عمليات ميدانية تابعة للإمارات في شبوة

"العفو الدولية" تصدر تقريرا يخشى الاحتلال من نشره