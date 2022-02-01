عون يدعو أمير الكويت إلى إدارة حوار بين اللبنانيين

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وكتبت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم الثلاثاء فإن رسالة عون تضمّنت خمس نقاط: 1 - شكر أمير الكويت على الاهتمام الذي يظهره تجاه لبنان؛ 2- التذكير بوقوف الكويت دائماً إلى جانب لبنان، والعلاقة الخاصة جداً مع الرئيس اللبناني؛ 3- إبداء كامل الاستعداد للتعاون والحوار لتحقيق المصلحة اللبنانية بالتفاهم مع دول الخليج الفارسي؛ 4- تجديد الالتزام باحترام لبنان واستعداده لتنفيذ كل قرارات جامعة الدول العربية؛ 5- دعوة أمير الكويت لزيارة لبنان والقيام بدور مباشر أكبر في حل المشاكل المطروحة.

وحمل الرسالة وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب الى نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح، رسالتين: الأولى من ميشال عون الى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، والثانية من الدولة اللبنانية ردّاً على ورقة الشروط الخليجية

وفي الرسالة الثانية، حرص لبنان على إبداء إيجابية تجاه المطالب الخليجية، وأكد التزامه اتفاق الطائف والقرارات الدولية، وطلب إنشاء لجنة لبنانية ــــ خليجية للتنسيق السياسي والأمني وإعادة بناء علاقات جيّدة مع دول الخليج الفارسي. وفيما أبدى الجانب الكويتي إيجابية لافتة، وعلمت الأخبار أن لبنان تلقّى وعداً من الكويت بمتابعة المسألة مع الدول الخليجية، وخصوصاً السعودية، والردّ على الأفكار المطروحة خلال فترة قصيرة.