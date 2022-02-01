الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: قوات كبيرة من شرطة الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة وتشرع بهدم منزل الشهيد الشيخ فادي أبو شخيدم

الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صنعاء تتوعد المعتدين بالمزيد من الضربات

تضارب المصالح السعودية والإماراتية في اليمن

عون يدعو أمير الكويت إلى إدارة حوار بين اللبنانيين

انطلاق احتفالات عشرة الفجر المباركة في ايران

شاهد بالفيديو.. هكذا كان يدير الامام الخميني الثورة الاسلامية قبيل عودته لايران؟

روسيا من مجلس الأمن: واشنطن تريد خلق حالة من الهستيريا بشأن أوكرانيا