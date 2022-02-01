الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

شاهد: رياضيون رافضون للتطبيع يسلجون مرتبة عليا

الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

لم تمنع شهرة هؤلاء الابطال من تسجيل موقفهم ازاء قناعاتهم بالقضايا العربية والاسلامية المحقة وعلى راسها القدس الشريف فكان الموقف سلاحهم في انسحابهم ومقاطعة البطولات العالمية التي يشارك فيها متسابقین من كيان الاحتلال الاسرائيلي رافضين التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي تحت أي شكل وعنوان.

العالم- مراسلون

وتقديرا لهذه الخطوة كرمت الحملة العالمية للعودة الى فلسطين مجموعة من الرياضييين من اكثر من دولة اسلامية وعربية بمهرجان تحت عنوان "ذهبية القدس" حضره الجانب المكرمين حشد من الشخصيات السياسية والاعلامية والرياضية، مؤكدين على مواصلة المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي حتى زواله وعودة الفلسطينيين الى ديارهم في كل الاراضي المحتلة .

المكرمون عبروا عن فخرهم بالموقف المؤازر للقضية الفلسطينية، مستنكرين استقبال بعض الدول العربية بطولات بمشاركة فرق رياضية صهيونية وتوسيع مشاريع تطبيعية مع الاحتلال الغاصب.

وافاد مراسل العالم في بيروت، بانه عندما يكون الالتزام بالقضية موقف تصبح الكرامة هي المرتبة العليا.. وتصبح الخسارة بسبب الانسحاب من مبارة وبطولة لوجود كيان الاحتلال فيها شرفا لا يضاهيه شرف يتجاوز كل اعتبار وميدالية باسم يخلده التاريخ.

روابط ذات صلة

الشعب المغربي سيسقط اتفاقيات التطبيع

ماذا وراء زيارة رئيس الكيان الإسرائيلي للإمارات؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هجوم جديد يستهدف رتلا للاحتلال الامريكي في العراق

شاهد بالفيديو.. قيادي بحماس يكشف اهم عامل لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

السنة الصينية الجديدة.. الصين تستقبل عام 'النمر'

"دماء الشهداء برقبتك".. مواطن عراقي يوبخ خميس الخنجر أثناء زيارته إلى النجف (فيديو)

إنخفاض ديون ايران الخارجية 0.8 بالمئة

عملية "إعصار اليمن الثالثة" ورسائل التحدي