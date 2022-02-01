شاهد: رياضيون رافضون للتطبيع يسلجون مرتبة عليا

العالم- مراسلون

وتقديرا لهذه الخطوة كرمت الحملة العالمية للعودة الى فلسطين مجموعة من الرياضييين من اكثر من دولة اسلامية وعربية بمهرجان تحت عنوان "ذهبية القدس" حضره الجانب المكرمين حشد من الشخصيات السياسية والاعلامية والرياضية، مؤكدين على مواصلة المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي حتى زواله وعودة الفلسطينيين الى ديارهم في كل الاراضي المحتلة .

المكرمون عبروا عن فخرهم بالموقف المؤازر للقضية الفلسطينية، مستنكرين استقبال بعض الدول العربية بطولات بمشاركة فرق رياضية صهيونية وتوسيع مشاريع تطبيعية مع الاحتلال الغاصب.

وافاد مراسل العالم في بيروت، بانه عندما يكون الالتزام بالقضية موقف تصبح الكرامة هي المرتبة العليا.. وتصبح الخسارة بسبب الانسحاب من مبارة وبطولة لوجود كيان الاحتلال فيها شرفا لا يضاهيه شرف يتجاوز كل اعتبار وميدالية باسم يخلده التاريخ.