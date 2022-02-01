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قيادي بحماس يكشف اهم عامل لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة حماس أنّ المنطقة قبل انتصار الثورة الإسلامية في ايران كانتْ تتجهُ نحوَ انهيارٍ يضمن مصالح الكيان الإسرائيلي.

خاص بالعالم

واضافَ حمدان في حديث لقناة العالم بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية وعودة الامام الخميني "قدس سره"الى ارض الوطن: ان هناك جملة عوامل ادت الى نجاح الثورة الاسلامية وانتصارها، معتبراً ان اول وأهمِ هذه العوامل كانت شخصية الإمام الخميني 'قُدِّس سرُه' واصراره وعدم الاستسلام مهما كانت الضغوط قاسية.

واوضح حمدان: انه قبل انتصار الثورة الاسلامية في ايران، كانت البيئة الاقليمية تتجه باتجاه انهيار لصالح الكيان الصهيوني، وان نظام الشاه المقبور كان متحالفاً مع الكيان الصهيوني، وفي ذلك الوقت كانت مصر تغادر الصفّ العربي باتجاه اتفاقية كامب ديفيد.

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شاهد بالفيديو.. قيادي بحماس يكشف اهم عامل لانتصار الثورة الاسلامية في ايران