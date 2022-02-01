الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمخيم الأمعري في رام الله بالضفة الغربية طالت أكثر من 20 فلسطينيا

الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيف احرقت "اعصار اليمن الثالثة" الزيارة التاريخية لبيّاع الوهم!؟

عشرة الفجر.. يوم عاد روح الله ليُحيي قلوب الأمم

خلال رسالة التهنئة.. الرئيس الجزائري يؤكد على توطيد العلاقات الثنائية مع ايطاليا

اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال قرب مخيم قلنديا

هجوم جديد يستهدف رتلا للاحتلال الامريكي في العراق

شاهد بالفيديو.. قيادي بحماس يكشف اهم عامل لانتصار الثورة الاسلامية في ايران