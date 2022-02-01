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قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي يعزي برحيل المرجع الديني آية الله الشيخ لطف الله صافي كلبايكاني

الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

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