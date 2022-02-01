محافظ مأرب يكشف عن جرائم العدوان في مأرب وشبوة

العالم - اليمن

وأوضح المحافظ طعيمان في تصريح لقناة المسيرة، أن العدوان الأمريكي ارتكب عبر أداته دويلة الإمارات جرائم عدة في مديريات محافظتي شبوة ومأرب وباقي المحافظات خلال تصعيدهم العسكري الأخير، تركزت على مديريات حريب والجوبة المكتظة بالمواطنين ودمرت خلالها الطرقات والجسور والمنشآت الخدمية واستشهد المواطنون في الطرقات والأسواق والمنازل.

وأضاف أن مديرية حريب ظلت تحت الحصار 20 يوما جراء التصعيد وحاولنا مرارا إدخال ما أمكن من المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية اللازمة لخدمة المواطنين ولم نتمكن من ذلك.. مشيراً إلى طيران العدوان شن ما يزيد عن 2000 غارة جوية خلال شهر من التصعيد الإماراتي معظمها على مديريات عسيلان وبيحان وعين في شبوة ومديريتي حريب والجوبة بمأرب وبعضها على باقي المحافظات.

ولفت محافظ مأرب إلى أن ما يزيد عن 600 مواطن من أبناء محافظتي شبوة ومأرب سقطوا ما بين شهيد وجريح إلى جانب الشهداء الذي سقطوا في جريمتي نزلاء سجن صعدة وأسرة آل الجنيد وغيرهم وذلك خلال التصعيد الأخير لتحالف العدوان.

وأشار إلى أن شبكات الاتصالات لم تسلم، حيث دمر طيران العدوان أكثر من 10محطات في عدة محافظات إلى جانب تدمير البوابة الدولية للإنترنت في محافظة الحديدة.

وحمل محافظ مأرب مجلس الأمن والأمم المتحدة المسؤولية بدرجة أساسية عن هذه الجرائم.. مبينا أنهما أداة أمريكا وإسرائيل في تبرير الجرائم في المنطقة.. داعيا النظام الإماراتي ومن يقف خلفه إلى أن يتحملوا عواقب تصعيدهم ونحن لن يثنينا شيء عن الدفاع عن أنفسنا وتحرير كل جزء في بلدنا.