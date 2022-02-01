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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يعزي برحيل المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني مشيدا بكفاحه الثوري جنبا الى جنب سعيه لحراسة القيم الدينية

الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

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