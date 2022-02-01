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دولة القانون للزاملي: ضرورة تفعيل الدور المهم والفعال للبرلمان

دولة القانون للزاملي: ضرورة تفعيل الدور المهم والفعال للبرلمان
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس كتلة دولة القانون النيابية في العراق عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي في اول زيارة له للكتلة.

العالم-العراق

وقال المكتب الاعلامي للعطواني في بيان، انه "العطواني تقدم بالتهنئة والتبريك للزاملي لتسنمه المنصب ومباشرته بمزاولة اعماله"، مراهنا "على خبرة ورجاحة عقله ليكون عامل استقطاب وتعاون مع جميع اعضاء المجلس، معربا عن تمنياته بنجاح النائب الاول لرئيس البرلمان في هذه المهمة.

وبحسب البيان، شدد العطواني على "ضرورة تفعيل الدور المهم والفعال للبرلمان بغية مراقبة عمل الحكومة المرتقبة، فضلا عن تشريع القوانين التي تخدم المواطنين وتسهم بشكل فاعل في تلبية تطلعاتهم.

واكد رئيس كتلة دولة القانون على "أهمية ان يكون البرلمان هو ركيزة صناعة الاستقرار السياسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية في توقيتاتها المحددة بما يحقق روح التعاون والتفاهم للمضي بالتشريعات التي ينتظرها الشعب العراقي"، لافتا الى ان كتلة ائتلاف دولة القانون يدها ممدودة لكل الجهود الرامية الى تحقيق الاستقرار والرفاهية للمواطنين".

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