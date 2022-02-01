مسؤول يمني: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تصعيد وجرائم العدوان

العالم - اليمن

وبين وكيل محافظة شبوة في تصريح لشبكة "المسيرة" أن العدوان استهدف في محافظتي شبوة ومأرب أكثر من 50 سيارة للمواطنين ودمرت أكثر من 10 محطات بنزين و3 مرافق صحية و4 مساجد والعديد من العبارات والجسور ومشاريع المياه.

وأكد أن أبناء محافظة شبوة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التصعيد والجرائم وسيكون لهم تحرك فاعل في مساندة الجيش واللجان الشعبية لتحرير محافظتهم وغيرها.

وفي السياق قال محمد الصالحي إنه: منذ الوهلة الأولى لتأسيس الأمم المتحدة لم تعمل هذه المنظمة وفقا للمواثيق والمعاهدات التي أنشأت من أجلها وموقفها اليوم الذي شجع المعتدين على ارتكاب المزيد المجازر في اليمن دليل على ذلك.

وأضاف أن العدوان على اليمن فضح المنظمة الأممية وأكد أنها ليست إنسانية ولا تمثل العالم ولم تحمي سوى مصالح دول الاستكبار العالمي التي تسيطر عليها وعلى قراراتها.