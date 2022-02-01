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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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وزير الخارجية الايراني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته الاسترالية بحثت خلاله توطيد العلاقات والتعاون بين البلدين وقضايا اقليمية ودولية
منظمة العفو الدولية: استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى الفقر والتهميش في المجتمع الفلسطيني
منظمة العفو الدولية: "إسرائيل" تستخدم نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين وهذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية: "إسرائيل" تنتهك الأراضي الفلسطينية وتمنع الفلسطينيين من شراء الأراضي أو زراعتها
الحكومة الايرانية تعلن الاربعاء المقبل يوم حداد عام في البلاد على رحيل المرجع الديني آية الله لطف الله صافي كلبايكاني وعطلة رسمية في قم المقدسة
مصادر عراقية: المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بالدعوى الخاصة بالكتلة الأكبر الى الخميس المقبل
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يعزي برحيل المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني مشيدا بكفاحه الثوري جنبا الى جنب سعيه لحراسة القيم الدينية
مصادر عراقية: المرجع الديني آية الله السيستاني يعزي برحيل المرجع الشيخ لطف الله الصافي الكلبايگاني
آية الله خامنئي يؤكد ان المغفور له آية الله صافي كلبايكاني كان من دعامات الحوزة العلمية في قم المقدسة ومن البارزين فيها علميا وعمليا
قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي يعزي برحيل المرجع الديني آية الله الشيخ لطف الله صافي كلبايكاني
منظمة العفو الدولية: "إسرائيل" تستخدم نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين وهذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش
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