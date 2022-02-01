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جلسة عاصفة لمجلس الأمن.. وسجال حاد بين روسيا وامريكا

الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

جلسة عاصفة لمجلس الأمن بشأن اوكرانيا، شهدت تبادل الاتهامات بين روسيا والولايات المتحدة حول التوترات الراهنة في مواجهة دبلوماسية مباشرة، تبادل الطرفان الاتهامات خلال الجلسة التي عقدت بدعوة اميركية بالرغم من رفض روسي صيني لانعقادها.

خاص بالعالم

المندوب الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا: "يعد طلب انعقاد هذا الاجتماع تدخلا غير مقبول في شؤوننا الداخلية ومحاولة لنشر الهيستريا ضد روسيا لدى الرأي العام. هذا الاجتماع جاء بسبب اتهامات لا سند لها وقد قمنا بتفنيدها مرارا، وهو يعكس دبلوماسية المبالغة التي تتبعها الولايات المتحدة".

في المقابل ردت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد على نظيرها الروسي، واكدت على خطورة الاوضاع شرقي أوروبا، متهمة موسكو بعزمها رفع عدد قواتها عند الحدود الاوكرانية.

وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "الوضع في أوروبا عاجل وخطير. روسيا لا تحترم ميثاق الأمم المتحدة وتمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. تقول روسيا إنها تحشد قواتها علي أراضيها، الا انه تم نشرها بالقرب من الحدود الأوكرانية وتعتزم رفع عدد جنودها في بيلاروسيا إلى 30 ألفا بحلول منتصف فبراير/شباط".

بالتزامن توعد الرئيس الأميركي جو بايدن من مكتبه البيضاوي ، روسيا بعواقب قاسية وخطيرة إن هي أقدمت على غزو أوكرانيا.

وقال بايدن: "نواصل مع حلفاؤنا الاستعداد لأي سيناريو ستُقْدم عليه روسيا في أوكرانيا، نواصل الحضّ على الدبلوماسية، لكن مع استمرار روسيا في حشد قواتها حول أوكرانيا، فنحن مستعدّون لكلّ ما يمكن أن يحدث".

ويستمر الحراك الدبلوماسي الدولي لانهاء الازمة الاوكرانية مع تكثيف الاتصالات واللقاءات بين كبار المسؤولين للدول المعنية بالازمة، مع تزايد الحديث في كل من واشنطن ولندن عن تحضيرات لفرض عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا، حيث تم تداول سلسلة من العقوبات المحتملة على نطاق واسع، وفي مقدمها فرض قيود على قطاع الطاقة الروسي وعلى رجال اعمال مقربين من الكرملين.

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