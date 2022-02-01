الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢
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وزير الخارجية الايراني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته الاسترالية بحثت خلاله توطيد العلاقات والتعاون بين البلدين وقضايا اقليمية ودولية

الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

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