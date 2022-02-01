الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢
١١:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 50 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 50 وفاة جديدة بكورونا
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الثلاثاء الى 132 الف و504 اشخاص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 35 الفا و 70 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و 408 الاف و 244 شخصا.

وأضافت أن الف و 703 اشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 110الاف و 615 شخصا لغاية الآن.

روابط ذات صلة

إصابة 30 نائبا بالبرلمان الايراني بفيروس كورونا

الصحة الايرانية: اکثر من 11 ألف إصابة و 24 وفاة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ديون قياسية تهدد السعودية واعباء الضرائب تثقل كاهل المواطن

نائب رئيس الوزراء الليبي: "استقرار بلادنا هو استقرار للجزائر"

تسوية بلدة زاكية بريف دمشق تتواصل بانضمام القرى المحيطة

انفوغرافيك.. ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، جدول المباريات

مجلس الأمة الكويتي يرفع الحصانة عن هؤلاء النواب

المرجع بشير النجفي يعزي برحيل آية الله صافي كلبایكاني