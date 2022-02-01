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في زيارة رسمية.. ميقاتي يغادر إلى أنقرة على رأس وفد وزاري

في زيارة رسمية.. ميقاتي يغادر إلى أنقرة على رأس وفد وزاري
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

غادر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بيروت، متوجها إلى أنقرة على رأس وفد وزاري، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

العالم - لبنان

وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية، عبر موقع "تويتر": "غادر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بيروت بعد ظهر اليوم متوجها إلى أنقرة في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضافت: "يضم الوفد الوزاري إلى الزيارة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير السياحة وليد نصار، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الأشغال العامة والنقل على جمية، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المستشار الدبلوماسي السفير بطرس عساكر، على أن ينضم إلى الوفد في أنقرة سفير لبنان في تركيا غسان المعلم".

وأوضحت رئاسة الحكومة، أنه فور وصول ميقاتي إلى أنقرة، سيجري محادثات مع أردوغان، فيما يجري الوزراء اللبنانيون اجتماعات ثنائية مع نظرائهم الأتراك.

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