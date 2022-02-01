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الثورة الاسلامية؛ يوم ربحت ‘اسرائيل’ مصر وخسرت ايران

الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة حماس، اسامة حمدان أن انتصار الثورة الاسلامية في ايران، أخسر كيان الاحتلال الاسرائيلي حليفاً استراتيجياً وجعل ايران من أهم داعمي القضية الفلسطينية.

العالم - خاص بالعالم

وقال حمدان في حديث لبرنامج "ضيف وحوار" علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان البيئة الاقليمية قبل انتصار الثورة الاسلامية، كانت تتجه نحو انهيار لصالح الكيان الصهيوني المتحالف مع نظام الشاه المقبور، فقد كانت مصر تغادر الصف العربي باتجاه اتفاقية كامب ديفيد، وتخرج من بيئة مواجهة الاحتلال الی بيئة مصالحة هذا الكيان بما كانت تمثله مصر آنذاك من ثقل اقليمي وعربي.

وأضاف حمدان: "انتصار الثورة الاسلامية كان تحولاً مهماً في رفع الروح المعنوية علی مستوی المنطقة فاننا وان خسرنا في ذهاب مصر الی كامب ديفيد، لكن العدو أيضاً خسر خسارة استراتيجية فادحة بانهيار نظام حليف له وقيام نظام اسلامي في المنطقة يحمل هموم و قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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