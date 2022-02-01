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السيد الخامنئي والامانة الثقيلة

الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

وصف القيادي في حركة حماس عوامل في شخصية السيد علي الخامنئي جعلته قادراً علی حمل أمانة الثورة الاسلامية بعد الامام الخميني.

العالم - خاص بالعالم

وقال اسامة حمدان في حديث لبرنامج ضيف وحوار ان الامانة كانت ثقيلة بعد الامام الخميني بشخصيته وبدوره وبتأثيره وبما انجزه من انتصار للثورة لكن الصحبة طوال فترة الثورة والانتصار ثم رئاسة الجمهورية في ظل وجود الامام الخميني صقلت قدرة السيد الخامنئي وجعلته قادراً علی حمل الامانة كما يجب.

وأضاف حمدان: "اليوم ما نراه من واقع ايران ومن قدرة ايران ومكانة ايران وما تديره ايران يكشف انه لم يكن هناك مجرد وفاء والتزام في شخصية السيد الخامنئي بل كان هناك قدرة عمل مضافة لديه انجزت اضافة حقيقية لهذه الثورة واضافة حقيقية لهذا المشروع ولهذه المسيرة وكانت نقلة نوعية خلال هذه السنوات في واقع ايران؛ الامام حقق الانتصار وتأسيس الجمهورية الاسلامية والسيد الخامنئي حقق نهضة ونمو هذه الجمهورية وان تأخذ دورها علی المستوی الداخلي والاقليمي وان يستقر هذا المشروع علی الارض وان يصبح عصياً لاأقول علی الكسر وانما علی كل المؤامرات والمحاولات".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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