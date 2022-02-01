وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات هاتفية مع نظيرته الأسترالية

العالم - إيران

وفي هذا الاتصال الهاتفي هنأ أميرعبداللهيان وزيرة الخارجية والحكومة والشعب الأسترالي بالعيد الوطني الأسترالي، واعتبر نصف قرن من تاریخ العلاقات الودية رصيدا مشتركا، واصفا الجالية الإيرانية المثقفة في أستراليا جسرا ثقافيا بين البلدين.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى طاقات العلاقات وأعلن الاستعداد لتطوير التعاون في مختلف المجالات ومنها التجارة والاستثمارات والتبادل العملي في القطاعات الحكومية والخاصة والتخطيط المشترك في هذا المجال، معتبرا التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في تصنيع لقاح "سبايكوجن" أنموذجا ناجحا للتعاون البناء.

ووصف الزيارة الأخيرة لمندوب أستراليا في شؤون أفغانستان إلى طهران بأنها كانت ناجحة، وأضاف: تم خلال الزيارة تعريف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين حول أفغانستان.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أوضاع النازحين الأفغان ودخول الآلاف من النساء والرجال والأطفال الأفغان إلى المحافظات الحدودية الإيرانية يوميا، مؤكدا مرة أخرى ضرورة تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع القوميات واهتمام المجتمع العالمي بأوضاع اللاجئين.

وحول مفاوضات فيينا أكد أميرعبداللهيان بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بالوصول إلى اتفاق جيد في هذه المفاوضات وتؤكد على ذلك.

ودعا وزير الخارجية الإيراني أستراليا لبذل اهتمام خاص بحقوق الإيرانيين المقيمين في هذا البلد خاصة أن بعضهم يواجه مشاكل قنصلية.

وأشار إلى دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة الإرهاب وبيّن الدور المؤثر للقائد سليماني، البطل الوطني والدولي لمكافحة الإرهاب، في دعم السلام والأمن بالمنطقة، داعيا أستراليا للتصدي بمسؤولية للعناصر الناشطة للجماعات الإرهابية فيها.

من جانبها وجهت وزير خارجية أستراليا خلال الاتصال الهاتفي الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمشاورات المؤثرة للطرفين خلال زيارة المندوب الأسترالي الخاص في الشان الأفغاني إلى طهران، وأعربت عن أملها باستمرار التعاون الوثيق بين البلدين حول أوضاع أفغانستان في سياق حث طالبان على العمل بالتزاماتها والاطمئنان إلى عدم تحول أفغانستان إلى ملجأ آمن للجماعات الإرهابية والجرائم الدولية مثل تهريب الأفراد والمخدرات.

ورحبت ماريس بين بتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الثنائية وأعلنت دعم أستراليا للمفاوضات الجارية في فيينا.