العراق ينضم إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع

العالم - العراق

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ، إن "الممثل الدائم لجمهورية العراق السفير عبدالكريم هاشم مصطفى أودع صك انضمام العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) بتاريخ 2022/1/31".

وقال الممثل الدائم خلال كلمة لهُ بحسب البيان، إن "الانضمام إلى معاهدةِ التعاون بشأن براءات الاختراع سيجعل نظام البراءات في العراق أكثر كفاءة وأن الإجراءات ستكون أقل تكلفة لمقدمي الطلبات الذين يسعون للحصول على حماية لبراءات الاختراع دوليا"، مشيراً إلى "أهميتها الكبيرة لتحفيز المخترعين العراقيين على المساهمة بشكل أكبر في التقدم الصناعي والتكنولوجي وحماية ملكيتهم الفكرية".

وأضاف، أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط منح 532 شهادة براءة اختراع خلال عام 2021 فقط، وأكثر من 2200 شهادة براءة اختراع منذ عام 2017".

يذكر أن معاهدة التعاون بشأن البراءات PCT ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع صك الانضمام، وبهذا يبلغ عدد الدول الأعضاء في المعاهدة 155 دولة، وتعد هذه المعاهدة الرابعة التي ينضم اليها العراق من أصل 26 معاهدة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.