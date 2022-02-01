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الامن العراقي يعثر على كدس عتاد لـ"داعش" في نينوى

الامن العراقي يعثر على كدس عتاد لـ
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن العثور على كدس عتاد يعود لتنظيم "داعش" الارهابي في ناحية ربيعة بمحافظة نينوى.

العالم - العراق

وقالت المديرية في بيان ، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من قبل مصادر لواء المشاة 71 في الفرقة 15 تفيد بوجود كدس عتاد لـ عصابات داعش الإرهابية في منطقة تل الشور التابعة الى ناحية ربيع، على الفور خرجت قوة الى المنطقة المُشار إليها وبعد البحث والتفتيش تم العثورعلى (عبوة ناسفة محلية الصنع عدد(6)، رمانة قاذفة مضاد للدروع عدد(15)، رمانة قاذفة مضاد للأشخاص عدد(2)، قنبرة هاون 60 ملم عدد(1)، قنبرةهاون 82 ملم (4)".

واضافت انه "تم معالجة وتفجير المواد اعلاه من قبل مفرزة المعالجة قيادتنا بدون حادث".

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