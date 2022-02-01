بن زايد سينفذ تعهده باستثمار 10 مليار دولار لصالح الكيان الإسرائيلي

العالم- الامارات

ووصفت الصحيفة القرار الإماراتي بأنه "البشرى الأكبر التي تمخضت عنها زيارة هرتزوغ"، مشيرة إلى أن هذه "البشرى" تتجاوز أهميتها الاتفاقات السياسية والأمنية بين الجانبين على حد تعبيرها.

ولفتت الصحيفة إلى أن تعهد بن زايد السابق لنتنياهو لم يتم تطبيقه بفعل الانتخابات، مشيرة إلى أن الإمارات ستستثمر هذا المبلغ الضخم في شركات إسرائيلية تعمل في مجالات متعددة.

وحسب الصحيفة فإن صناديق الاستثمار في أبوظبي ستتقاسم عبء الاستثمارات في الكيان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن صندوق أبوظبي للنمو" ADG"، كما مجموعة القابضة "ADQ"، سيكون أول صندوق يدخل السوق الإسرائيلي باستثمارات تصل قيمتها إلى ملياري دولار؛ على أن ينضم صندوقا جهاز أبوظبي للاستثمار" ADIA" ومبادلة للاستثمار" Mubadala " في وقت لاحق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إماراتي مسؤول على اطلاع بهذا التطور قوله إن أبوظبي انتظرت حتى تستقر الأوضاع السياسية في الكيان الإسرائيلي وقررت بعد ذلك الوفاء بتعهد بن زايد باستثمار مبلغ 10 مليارات دولار.

ولفتت إلى أن الوفد المرافق لهرتزوغ التقى عددا من المسؤولين الاقتصاديين في أبوظبي لبحث آفاق الاستثمار الإماراتي في الكيان الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء هدف إلى التعرف على أنماط المساعدة التي ستحصل عليها الصناديق الإماراتية من المؤسسات الرسمية للانخراط في السوق الإسرائيلي.

وفي سبتمبر 2020 وقعت الامارات والبحرين برعاية امريكية اتفاق تطبيع مع الكيان الاسرائيلي قوبل بتنديد شديد من قبل المسلمين و الفلسطينيين واعتبر طعنة في ظهر القضية الفلسطينية.