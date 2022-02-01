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بالفيديو.. مشاهد تؤكد اختراق نظام البريد الإسرائيلي بالكامل

الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أظهر مقطع مصور اختراق جميع صناديق بريد شركة البريد التابعة للكيان الاسرائيلي، والتي كانت تحتوي على طرود مختلفة لعملاء الشركة.

العالم - الاحتلال

ووفق الفيديو المنشور على حساب الفيسبوك الخاص برجل الأعمال البارز في مجال تكنولوجيا المعلومات والمستثمر الإسرائيلي كوبي سامبورسكي، قد فتحت جميع صناديق بريد شركة البريد التابعة للكيان الصهيوني والتي كانت تحتوي على مختلف طرود العملاء، مع اقتراب المستخدمين من مراكز تسليم الطرود، حيث شاهدوا على صفحة النظام رسالة "تم اختراقك، الموت لإسرائيل".

وفي السياق قال الطبيب الإسرائيلي البارز أميتا زيو ، على حسابه على تويتر أنه إذا كان هذا الخبر صحيحا، فيمكن القول ان الاستقرار النفسي للناس في خطر لأنه تخيل اللحظة التي تطلب فيها سلعة باهظة الثمن وتذهب إلى صندوقك لاستلامها وترى أن جميع الصناديق مفتوحة وعلى الأرجح أن سلعتك الخاصة بك في خطر، إنه أمر مخيف حقا؛ لقد تابعت الأمر وقال مسؤولو الشركة ليست هناك مشكلة خاصة ولم يتم نهب السلع الموجودة. ربما لم يطلع الجميع بعد !.

وكانت مجموعة الاختراق المعروفة باسم "عصا موسى" قد أعلنت سابقاً عن اختراق ناجح لكاميرات المراقبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونشرت مجموعة "عصا موسى"، الجمعة، صورا عبر قناتها على "تلغرام" أعلنت فيها اختراق كاميرات المراقبة في شوارع فلسطين المحتلة.

وكتبت هذه المجموعة، التي نجحت سابقا في هجماتها السيبرانية على المؤسسات الإسرائيلية، في رسالة باللغتين العبرية والإنجليزية تحت عنوان "نحن نرى بأعينكم": قمنا بمراقبتكم منذ سنوات وفي كل لحظة وفي كل خطوة. هذا جزء من مراقبتنا لتحركاتكم عبر كاميرات المراقبة الداخلية. كنا قد قلنا إننا سنستهدفكم ولا يمكنكم تخيل ذلك.

وكانت مجموعة عصا موسى قد نشرت في وقت سابق على دارك نت و تلغرام ملفات تحتوي على تفاصيل مئات من عناصر جيش الاحتلال وصور شخصية لوزير حرب الكيان بني غانتس. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف بيني غانتس بهجوم سيبراني . حيث أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) خلال الأشهر الأخيرة أن عاملا في منزل وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس ، قدمتا معلومات إلى مجموعة قرصنة.

وخلال الأشهر الأخيرة، استهدفت هجمات سيبرانية المؤسسات والشركات الإسرائيلية بشكل متكرر. ففي 30 اكتوبر 2021، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن مجموعة اختراق تدعى الظل الاسود هاجمت خوادم شركة الإنترنت الصهيونية Cyberserve وعطلتها وهددت بالكشف عن معلوماتها.

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