التعادل يحسم مواجهة لبنان والعراق في تصفيات كأس العالم

العالم - لبنان

وبهدف لمثله انتهت المباراة بين لبنان والعراق، والتي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وانطلق اللقاء بين المنتخبين في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت القاهرة حيث بداية المباراة جاءت قوية بين المنتخبين لاسيما في ظل رغبة كل منهما بالانتصار على الآخر والظهور بشكل جيد، وحاول كل منهما منذ البداية تسجيل هدفا مبكرا من أجل وضع نفسه في المقدمة.

ولا يسير كل منهما بشكل جيد عامة في التصفيات حيث يتأخر الثنائي في جدول ترتيب تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

بداية المباراة جاءت قوية خاصة من قبل منتخب العراق الذي شن أكثر من هجمة خطرة، ونجح بالفعل بعد هجمات عدة من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 39 عن طريق أيمن حسين، وواصل منتخب العراق ضغطه على نظيره لبنان لإحراز هدف ثان ولكن دون جدوى.

قبيل انتهاء الشوط الأول تمكن منتخب لبنان من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 45 عن طريق ماهر صبرا.

وانتهى الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وفي الشوط الثاني كانت هناك هجمات على استحياء من قبل كل منهما لتظل النتيجة كما هي وينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

وبذلك رفع منتخب العراق رصيده للنقطة الخامسة في المركز الخامس ووصل رصيد لبنان للنقطة السادسة في المركز الرابع .